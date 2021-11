Politie toont beelden van voortvluchtige verdachte drugslab in Zeeland

Connect on Linked in

De politie toont dinsdagavond in tv-programma Opsporing Verzocht beelden van een onbekende man die wordt verdacht van betrokkenheid bij een drugslab in Lewedorp (bij Middelburg). In het onderzoek zijn tot op heden een vrouw en twee mannen gearresteerd. Maandagochtend werd in het politiecellencomplex in Middelburg een 25-jarige man uit Vlissingen als derde verdachte aangehouden. Hij zit momenteel vast en wordt verhoord, aldus de politie.

(Foto ter illustratie)

Drugs en vals geld

In een schuur aan de Damstraat in Lewedorp vond de politie na een tip op 16 september een drugslab. Bij de inval in een naastgelegen woning en de schuur werden ruim 200 gram amfetamine, kleinere hoeveelheden wiet en hasj en vals geld in beslag genomen. Diezelfde middag werd een inval gedaan in een woning aan de Amethistdijk in Roosendaal. In de woning werden onder andere amfetamine, mdma en vals geld in beslag genomen.

De vrouw kwam dezelfde avond na verhoor op vrije voeten, maar blijft verdachte in de zaak. De twee mannen zitten nog vast.

De politie meldt nog op zoek te zijn naar de identiteit van een andere man, die verdacht wordt van betrokkenheid bij het drugslab. Dinsdagavond worden van hem beelden getoond in Opsporing Verzocht.