Politie toont beelden Vlissingse schietpartij (VIDEO)

De politie heeft dinsdagavond in tv-programma Opsporing Verzocht beeld en geluid vrijgegeven van een schietpartij in Vlissingen, op 1 februari 2024. Een man schoot daar toen midden op de dag, in een straat in een woonwijk een aantal keer op iemand anders. De politie zegt dat dat er gemakkelijk voorbijgangers hadden kunnen worden geraakt maar dat gebeurde niet. Ook het doelwit bleef ongedeerd.

Fietser

Het schieten volgde op een korte woordenwisseling in het verkeer aan de President Rooseveltlaan. De schutter was te voet en zocht de confrontatie met een fietser. Toen die laatste afstapte, trok de dader een vuurwapen en begon hij te schieten. Dat gebeurde ter hoogte van de Bloemenlaan.

Snorretje

Op camerabeelden is te zien dat een fietser, een passerende automobilist en verschillende omstanders serieus in gevaar zijn geweest.

De schutter heeft een licht getinte huidskleur en droeg op die dag een snorretje. Hij rende weg in de richting van de Jacob Marislaan en is daarna ook nog gezien op de Mesdaglaan.