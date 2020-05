Politie: trio met cocaïne en cash in spookwoning

Connect on Linked in

In een appartementencomplex in Diemen heeft de politie maandag drie personen aangehouden in een woning. Ze hadden daar ruim twee kilo cocaïne, een vuurwapen, een doosje met munitie en 38.500 euro in cash.

Spookbewoning

De arrestaties volgden in een routine-onderzoek naar spookbewoning, waarbij officiëel niemand woont in huizen die toch zijn bewoond. De politie voert regelmatig samen met andere overheidsdiensten controles uit om spookbewoning tegen te gaan. De actie aan de Jan Duikerhof volgde na een buurtonderzoek en onderzoek in de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA).

Toen de politie aanbelde bij het appartement troffen agenten daar drie personen: een 33-jarige Roemeense vrouw en twee mannen (27 en 36 jaar oud) uit Albanië. Verder leidde die eerste controle tot de vondst van munitie.

In overleg met de officier van justitie volgde toen een doorzoeking in de woning. Tijdens die doorzoeking vonden agenten ruim twee kilo cocaïne, een doosje met munitie, een vuurwapen en 38.500 euro aan contant geld. De verdachten zijn vervolgens ingesloten voor verhoor. De recherche zoekt de zaak verder uit.

De burgemeester van de gemeente Diemen heeft besloten de woning per direct te sluiten op grond van de Opiumwet.