Politie valt binnen bij werkend drugslab

De politie is dinsdag in het Zuid-Hollandse Achthuizen binnengetreden bij een drugslab dat in bedrijf was. Er zijn daar drie mannen aangehouden.

(Beeld uit archief)

Middelharnis

De ontdekking gebeurde rond 15.45 bij een schuur aan de Bloksedijk. Daar werd gezoem en een penetrante geur waargenomen.

De politie zag dat er drie mannen die in de schuur aanwezig waren naar buiten renden en via het weiland in de richting van de carpoolplaats aan de Schaapsweg liepen. Twee van de drie verdachten werden hier aangehouden. Later is in Middelharnis een derde verdachte aangehouden.

Schiedam

De verdachten zijn een 35-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats, een 37-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats en een 37-jarige man uit Schiedam.

Onderzoek moet nog uitwijzen welke synthetische drugs er geproduceerd werd. Medewerkers van de Landelijke Faciliteit Ontmantelen (LFO) kwamen ter plaatse om het lab te ontmantelen.