Politie valt woning in Helvoirt binnen, man opgepakt voor stalking en fraude

Een aanhoudingseenheid van de politie heeft maandagochtend een inval gedaan in een woning aan de Lange Pad in Helvoirt. Daarbij is de 34-jarige bewoner aangehouden. De man wordt verdacht van stalking, valsheid in geschrifte en smaad/laster. Dat schrijft Brabants Dagblad.

Het aanhoudingsteam moest eerst het rolluik bij de voordeur openzagen, waarna met een stormram de woning werd binnengevallen. De bewoner werd daarna aangehouden.

Na de inval is de woning door ongeveer tien agenten doorzocht. Daarbij was ook een rechter-commissaris aanwezig. Ook de auto van de verdachte is doorzocht.

De bewoner wordt verdacht van stalking, valsheid in geschrifte en smaad/laster. De exacte details daarvan zijn niet bekend, maar volgens een politiewoordvoerder gaat het om een lopend onderzoek.