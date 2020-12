Politie: verband tussen meerdere Amsterdamse dreigingsincidenten

Connect on Linked in

De politie onderzoekt of een dinsdag aangehouden verdachte verantwoordelijk is voor een rijtje aan dreigingsincidenten die in Amsterdam plaatsvonden in de afgelopen maanden. De verdachte is aangehouden in verband met de vondst van een explosief aan de Plantage Parklaan, in de buurt van Artis, op 25 november.

Beschieting

De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) heeft toen het niet ontplofte pakket verwijderd. De politie zegt deze vondst ‘zeer serieus’ te nemen en heeft een ‘uitgebreid onderzoek’ onderzoek gedaan.

Bekeken wordt of de verdachte ook te maken heeft met de brandstichting van een auto en de beschieting van een huis in dezelfde straat. Volgens de politie zijn de incidenten er waarschijnlijk op gericht om één specifieke bewoner aan de Plantage Parklaan te bedreigen.

Sint Nicolaasstraat

Of de verdachte uit eigen initiatief handelde of in opdracht van iemand anders wordt nog onderzocht.

In het onderzoek zal ook worden gekeken of er eventueel een verband is met een explosief dat dinsdagochtend 8 december in het centrum, op de Sint Nicolaasstraat, werd gevonden. De recherche heeft redenen om aan te nemen dat ook die zaak mogelijk aan de andere incidenten te linken is en er zal gekeken worden of de aangehouden verdachte hier iets mee te maken heeft gehad.