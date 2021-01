Politie: verband tussen Rotterdamse schietpartijen

Connect on Linked in

De Rotterdamse politie denkt dat er een verband is tussen twee beschietingen van panden in de stad. In de nacht van maandag op dinsdag beschoot een onbekende een pand aan de Abraham van Stolkweg, vlakbij PI De Schie in Rotterdam-West. Maandagochtend ontdekte een voorbijganger kogelgaten in een restaurant aan de Nieuwe Binnenweg in het centrum.

Er raakte bij de incidenten niemand gewond.

Uit onderzoek is gebleken dat het restaurant rond 02.20 moet zijn beschoten. Het restaurant was al meerdere weken dicht vanwege corona.

In de nacht van maandag op dinsdag meldde een man dat hij rond 02.15 wakker was geschrokken van knallen. Toen hij beneden kwam zag hij dat er twee ronde gaten zaten in de voordeur van zijn pand aan de Abraham van Stolkweg.