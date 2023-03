Politie vermoedt misdrijf na vondst lichaam in Hoofddorp

Connect on Linked in

De politie heeft dinsdagochtend in een woning in Hoofddorp een overleden persoon aangetroffen. Ze sluit niet uit dat het om een misdrijf gaat.

Verdacht

De overleden persoon werd dinsdagochtend rond 11.00 aangetroffen in een flat op het adres Egholm, in Hoofddorp. ‘Deze persoon is onder verdachte omstandigheden aangetroffen’, aldus de politie in een bericht. ‘Een misdrijf wordt niet uitgesloten’.

Onderzoek

NH Nieuws bericht dat een woordvoerder van de politie nog niet kan melden wat de aard is van de verdachte omstandigheden. De afdeling forensische opsporing van de politie in Noord-Holland heeft woensdag de hele dag onderzoek in de flat gedaan. Bij het gebouw stond een calamiteiten-container van de politie opgesteld.