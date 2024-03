Politie vermoedt vergissing bij beschieten Eindhovense woning

Connect on Linked in

De beschieting van een woning aan de Oostendelaan in Eindhoven, in de ochtend van 20 maart, was vermoedelijk een vergissing. Dat meldt de politie vrijdag na uitgebreid onderzoek. De bewoners, waaronder enkele kinderen bleven ongedeerd.

Harde knallen

Een bewoonster van een woning aan de Oostendelaan ontdekte in de ochtend van 20 maart een aantal kogelgaten in haar voordeur. De avond ervoor kreeg de politie rond 23.00 melding van een aantal harde geluiden in de directe omgeving van de getroffen woning. Deze melding kon toen niet worden gelinkt aan schoten uit een vuurwapen. Er werd eerder gedacht aan het afsteken van vuurwerk.

Geen motief

Na uitgebreid onderzoek naar de mogelijke schutter stelt de politie nu vast dat er wel degelijk is geschoten op de woning, maar ook dat er geen enkele aanleiding of motief is gevonden waarom deze specifieke woning het doelwit was. ‘We houden er daarom sterk rekening mee dat er sprake is van een vergissing’, aldus de politie.

Naast forensisch onderzoek heeft de politie ook betrokkenen en getuigen gehoord. Ook is ze op zoek gegaan naar camerabeelden.

De politie zegt de zaak hoog op te nemen en is op zoek naar de schutter. Ook wil ze graag weten welk huis het beoogde doelwit was en wat mogelijk het motief was.