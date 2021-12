Politie verspreidt beelden Amsterdamse schietpartij (VIDEO)

Print This Post

De politie heeft beelden naar buiten gebracht van een nachtelijke schietpartij die plaatsvond na een vechtpartij tussen twee groepen bij de brug aan het begin van de Albert Cuypstraat in oktober van dit jaar. De schutter is ook op de beelden te zien. Bij de schietpartij raakte een man lichtgewond.

Op straat

Op de Ruysdaelkade in Amsterdam-Zuid raakten op de vroege ochtend twee groepen mannen met elkaar in gevecht. Op zeker moment loste één van de mannen een schot. Hij raakte daarbij iemand uit zijn eigen groep.

Rond 06.10 zat en stond er een groep mannen op de stoep langs het water. Een tweede groep van vijf mannen liep op hen af. Zodra de twee groepen bij elkaar zijn ontstaat er een vechtpartij.

Vergissing?

Na de schietpartij loopt de groep die al aanwezig was weg in de richting van de Govert Flinkstraat. De twee groep gaat weg in de richting van de Hobbemakade.

Het neergeschoten slachtoffer bleef alleen achter. Hij was in zijn been geraakt en kan niet meer lopen. Een omstander belde 112. Het slachtoffer werd naar een ziekenhuis gebracht.

De politie zegt dat de toedracht van de schietpartij niet duidelijk is. Het onderzoeksteam houdt er ook rekening mee dat er sprake is geweest van een vergissing toen de schutter afdrukte.