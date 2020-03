Politie verspreidt beelden liquidatiepoging Dordrecht (VIDEO)

Connect on Linked in

De politie heeft beelden naar buiten gebracht van een liquidatiepoging op het Van Oldenbarneveltplein in Dordrecht, op zondagavond 15 maart. Eén van twee mannen op een scooter schoot op een groepje mensen. Een vrouw en een man raakten gewond.

De schutter reed met een handlanger op een Piaggio motorscooter. Door bewakingscamera’s bij winkelcentrum Crabbehof is het incident vastgelegd. Te zien is dat de slachtoffers eerst een praatje maken met bekenden. Om ongeveer 21.35 komen de daders aanrijden. De bijrijder stapt af en begint direct te schieten.

Eén van de mensen in het groepje slaat op de vlucht en de schutter rent achter hem aan. De scooterrijder volgt hem en pikt de schutter een stukje verder op. Ze gingen er niet direct vandoor, maar reden nog een keer langs de plaats delict.

Daarna vluchtten ze over de Thorbeckeweg en vermoedelijk via de Zuidendijk. Daar vlakbij, in het water bij de Witte de Withstraat, is een scooter gevonden waarvan de politie denkt dat het degene is die de daders gebruikten. Het gaat om een 125cc motorscooter van het merk Piaggio.

Een getuige zag kort na het schietincident in de Piet Heynstraat twee gehelmde personen naar een geparkeerde BMW rennen. Ze stapten in en reden weg, ofwel met z’n tweeën of met achter het stuur een handlanger.