Politie verwacht meer aanhoudingen in overvalonderzoek bekende Nederlanders

Connect on Linked in

De Rotterdamse recherche heeft dinsdag invallen gedaan in acht woningen van verdachten uit een netwerk dat overvallen pleegde op rijke en/of bekende Nederlanders. Er zijn zeven mensen aangehouden. De politie zegt dat er ‘een belangrijke stap’ is gezet in het onderzoek. Waarschijnlijk volgen nog meer aanhoudingen.

19 tot 24 jaar

De invallen vonden plaats in acht woningen in Rotterdam en Ridderkerk. Ze werden uitgevoerd door arrestatieteams en het Team Parate Eenheid. De mannen die werden aangehouden variëren in leeftijd van 19 tot 24 jaar. Zij worden verdacht van woninginbraken en overvallen in Rotterdam, Dordrecht, Krimpen aan den IJssel, Rockanje, Hendrik Ido Ambacht, Mijnsheerenland en Uden (Noord-Brabant).

Nikkie

In Uden werd YouTube-ster NikkieTutorials overvallen. Ook René van der Gijp was slachtoffer. Die laatste wist te ontkomen in zijn auto nadat die belaagd was met een hamer. De auto was voorzien van gepantserde ruiten. In deze zaak is al een man veroordeeld tot een celstraf.

De politie denkt dat er in de Rijnmond een netwerkje is van overvallers dat in wisselende samenstelling overvallen en inbraken pleegde.

Regionaal Team Overvallen

Bij de huiszoekingen van dinsdag zijn een auto, dure horloges en sieraden, geld, nieuwe designerkleding en designertassen en munitie in beslag genomen, naast computerapparatuur en inbrekersgereedschap .

Volgens de politie begon het onderzoek op de groep nadat rechercheurs van het Regionaal Team Overvallen (RTO) Rotterdam een patroon zagen in de werkwijze en in de beoogde buit. Het onderzoek is nog niet afgesloten.