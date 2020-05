Politie: vier arrestaties na ontvoering vrouw

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

De politie zegt dat afgelopen dinsdag en woensdag twee mannen en twee vrouwen zijn aangehouden omdat ze in februari een 65-jarige vrouw zouden hebben ontvoerd. In de zaak werd kort na de ontvoering losgeld betaald.

Rotterdam-Prins Alexander

Deze vrouw is op 9 februari in Rotterdam op de Eliotplaats in Rotterdam-Prins Alexander door inzittenden van een bestelbusje ontvoerd.

Na onderzoek door een Team Grootschalige Opsporing bleek dat de vrouw was meegenomen naar Wormer en daar werd vastgehouden in een woning. Op 11 februari werd er losgeld betaald en lieten de ontvoerders de vrouw vrij op de openbare weg in Zaandam.

Amsterdam

Daarna zette de groep van ruim twintig rechercheurs het onderzoek voort. Daarbij kwamen twee mannen en twee vrouwen in beeld, in de leeftijd van 25 tot 40 jaar. Ze zijn de afgelopen week aangehouden in Hilversum, Wormer en Amsterdam. Het onderzoek gaat nog door. De politie denkt dat er nog meer aanhoudingen volgen.

De verdachten zijn vrijdag voorgeleid aan de rechter-commissaris. De vier zijn voor veertig dagen in bewaring gezet.

Het is niet duidelijk wat de achtergrond van de zaak is en of er relaties zijn met andere incidenten.

Begin mei werd er in Amsterdam iemand ontvoerd, voorzover bekend is die nog niet terecht.