Politie vindt 1,3 ton cocaïne na controle vrachtwagen

Connect on Linked in

Het Openbaar Ministerie in Rotterdam heeft vrijdag bekend gemaakt dat er dinsdag in de Rotterdamse haven 1.350 kilo cocaïne is gevonden in een vrachtwagen. Het parket zegt dat de vangst werd gedaan ‘na een controle’ van de vrachtwagen. De advocaat van een van de twee verdachten zegt te betwijfelen of het wel een toevallige vangst was.

ANPR

Volgens justitie vond de controle plaats nadat agenten besloten achter de vrachtwagen aan te rijden omdat het ANPR-systeem, waarin kentekens staan van voertuigen die een relatie hebben (gehad) met criminaliteit, een hit gaf. Het camerasysteem ANPR hangt boven de snelwegen en registreert voortdurend alle passerende auto’s.

Toen de vrachtwagen bij een loods in Rotterdam aankwam, werden de papieren gecontroleerd en de lading geïnspecteerd. Al snel bleek dat er drugs was verstopt in de container achterop de vrachtwagen. Het Team Bijzondere Bijstand (TBB) van de Douane werd opgeroepen om de vrachtwagen naar een veilige plek te rijden voor verder onderzoek.

Twee aanhoudingen

De vrachtwagenchauffeur, een 45-jarige Bredanaar, en een 36-jarige Rotterdammer die in de loods aanwezig was, zijn aangehouden. De rechter-commissaris besloot vrijdag dat de twee zeker nog veertien dagen in bewaring blijven zitten.

Advocaat Michel van Stratum, die de chauffeur bijstaat, zegt dat hij de rechtbank zal vragen om te onderzoeken of er wel echt een toevallige controle is geweest: ‘Ik wil weten of de opsporing integer is verlopen. Ik vind het namelijk aannemelijk dat het geen toeval was maar dat het ging om vroegtijdige internationale opsporing. Het is algemeen bekend dat de Douane vaak al een tip krijgt als een grote partij vanuit Zuid-Amerika naar Europa wordt verscheept. De Drug Enforcement Administration (DEA) heeft daar zeer goede bronnen. Om die bronnen af te schermen wordt bij dit soort vangsten nagenoeg altijd gezegd dat het om een toevallige controle zou gaan.’

Het HARC-team, een samenwerkingsverband van Douane, FIOD, Zeehavenpolitie en het Openbaar Ministerie, heeft de zaak verder in onderzoek. Het parket schat de straatwaarde op ruim 100 miljoen euro, dat is ruim 74.000 euro per kilo. De drugs zijn inmiddels vernietigd.