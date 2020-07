Politie vindt 3 miljoen in Rotterdamse woning

Connect on Linked in

De politie heeft dinsdag een bedrag van ongeveer 3 miljoen euro gevonden in een Rotterdamse woning. Dat gebeurde in een onderzoek naar zogeheten spookbewoning, waarbij op een adres niemand ingeschreven staat terwijl er toch wordt gewoond.

Een team van de politie-eenheid Rotterdam deed ’s ochtends vroeg een inval in de woning aan de Bleiswijkstraat. Daar was een 35-jarige man aanwezig. Naast het contante geld waren er ook twee vuurwapens in de woning. De man was niet de bewoner van het pand maar hij gebruikte het wel. De man is aangehouden.

De politie zegt dat het onderzoek nog doorloopt.

Met spookbewoning hopen criminelen buiten zicht van de recherche of van rivalen te blijven. Ook worden er in dat soort woningen, vaak huurwoningen in het duurdere segment geregeld grote geldbedragen, wapens of drugs bewaard door criminelen.