Politie vindt 4,5 miljoen aan cash in illegaal bewoond huis

In Rotterdam hebben politiemensen 4,5 miljoen euro aan contanten in beslag genomen, aldus het Algemeen Dagblad. Dat gebeurde in een onderzoek naar zogeheten spookbewoning. Daarbij wordt een huis waar niemand staat ingeschreven toch bewoond. Volgens het Openbaar Ministerie is het geld dat met criminele activiteiten is verkregen.

Het gaat om een woning aan de Bleiswijkstraat in het Oude Noorden. Ruim drie miljoen euro zat in big shoppers, die waren verstopt in een verborgen ruimte op het toilet.

Een 31-jarige man uit het voormalig Joegoslavië was de bewoner van de huurwoning.