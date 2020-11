Politie vindt cocaïnewasserij en veel cocaïne in Hoofddorp

Connect on Linked in

De Amsterdamse politie zegt dat woensdag zes mannen door de rechter-commissaris in bewaring zijn gesteld op verdenking van betrokkenheid bij een drugslab. Donderdag 12 november waren zeven mannen aangehouden in een onderzoek naar (waarschijnlijk) een cocaïnewasserij in Hoofddorp. Ze zijn in de leeftijd van 29 tot 55 jaar en worden verdacht van de handel in drugs en witwassen.

(beeld uit archief)

Osdorp

Het onderzoek begon vorige week donderdag nadat agenten drie personen controleerden op een bedrijventerrein in Amsterdam-Osdorp. Volgens de politie viel dat trio op toen ze zich ‘verdacht gedroegen’ rond een parkeerplaats aan de Zuidermolenweg. Na een controle bleek dat de mannen veel geld en een blok hasj bij zich hadden. Eén van de auto’s van de mannen had een verborgen ruimte.

Aceton

Nader onderzoek naar de mannen voerde daarna rechercheurs naar een bedrijfspand aan de Bennebroekerweg in Hoofddorp. Toen ze daar aankwamen roken ze een aparte geur die ze in verband brachten met een drugslab. Agenten en brandweerlieden troffen in een loods allerlei apparatuur voor een drugslab. Er lagen ook een blokkenpers en vaten met chemicaliën, onder meer aceton.

Aceton wordt gebruikt om cocaïnepasta om te zetten in cocaïnezout(poeder), in zogenoemde cocaïnewasserijen. Na drogen wordt het in een blokkenpers samengeperst tot vacuüm verpakte kiloblokken. Volgens de politie zijn in Hoofddorp ‘grote hoeveelheden drugs’ in beslag genomen, waarschijnlijk cocaïne.

Tijdens het onderzoek in de loods raakten een hondenbegeleider en een hond onwel. Beiden zijn onderzocht en maken het weer goed.

De voorlopige hechtenis van één van de aangehouden zeven mannen is geschorst.