Politie vindt dode na brand in drugslab Zaandam

De politie heeft een onderzoek ingesteld naar aanleiding van de vondst van een overleden persoon in een drugslab aan de Gerrit Kiststraat in Zaandam. Het drugslab en stoffelijk overschot werd gevonden na een brand in een pand op het industrieterrein. Een ander persoon die het bedrijfspand heeft betreden is nader onderzocht door ambulancepersoneel en hoeft niet naar het ziekenhuis.

De brand die vrijdagochtend om 08.15 uitbrak is inmiddels geblust. Nader onderzoek in het pand op gevaarlijke stoffen heeft uitgewezen dat de situatie inmiddels stabiel is en er geen gevaar is voor de omgeving. De ontruimde omliggende panden zijn weer vrijgegeven.

Experts van de Landelijke Faciliteit Ontmanteling (LFO) zijn ter plaatse om het drugslab te ontmantelen.

De recherche doet verder onderzoek naar de identiteit van het slachtoffer en de omstandigheden van overlijden.