Politie vindt drugslab in woonwijk

De politie heeft in een kinderrijke buurt in Nieuw-Roden (Drenthe) essentiële onderdelen en grondstoffen voor een drugslab aangetroffen. De zaken kwamen in beeld in een onderzoek naar de productie van synthetische drugs. Er zijn drie verdachten aangehouden.

De verdachten zijn een 38-jarige man uit Assen en twee mannen van 31 en 39 jaar uit de gemeente Noordenveld. Zij worden onder andere verdacht van het voorbereiden, produceren, verwerken en verkopen van harddrugs. Het drietal zit in volledige beperking en mag dus alleen contact hebben met hun advocaten.

Kinderen

De onderdelen en grondstoffen van het drugslab zijn verspreid over twee woningen gevonden die midden in een woonwijk liggen waar veel kinderen wonen en spelen.

Miljoenen euro’s

Ook werd er een inval gedaan in een woning in Leeuwarden. Bij het doorzoeken van dit pand is 40 kilo ‘eindproduct’ aangetroffen, dat vermoedelijk een straatwaarde van enkele miljoenen euro’s heeft. De politie heeft niet bekend gemaakt om wat voor ‘eindproduct’ het gaat. In hetzelfde onderzoek zou ook drugsafval zijn geloosd op verschillende plekken in de natuur.

De politie sluit meer aanhoudingen niet uit.