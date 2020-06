Politie vindt geld en geldtelmachine na tip

Print This Post

Na een tip over drugs heeft de politie in Rotterdam zondag bij een inval vele tienduizenden euro’s aan cash in beslag genomen. Hoeveel geld kon de politie dinsdag nog niet zeggen.

De informatie ging over een woning aan de Rotterdamse Crooswijksestraat. Bij de doorzoeking vonden agenten naast het geld een geldtelmachine en een vuurwapen. Ten tijde van de doorzoeking was de woning leeg en er werd niemand aangehouden. Het geld bleek op meerdere plaatsen in het pand te zijn opgeborgen.

Behalve een zak met wiet werd er geen drugs gevonden. Er loopt een onderzoek naar de eigenaar of eigenaren van het geld.