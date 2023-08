Politie vindt groot voormalig lab voor productie synthetische drugs

Connect on Linked in

De politie heeft woensdagmorgen in Heijningen een groot lab voor de productie van synthetische drugs ontdekt. Ze heeft twee personen opgepakt.

Beeld: de ketels van het drugslab in Heiningen, in de stal van het gebouw (foto politie)

Huis

Het lab werd gevonden aan de Postbaan in Heijningen en was niet meer in werking. Dit meldt Omroep Brabant. Het lab was ondergebracht in delen van een huis, dat in aanbouw lijkt te zijn.

Overal op het terrein zijn onderdelen van het lab gevonden. Het gaat met name om grote industriële ketels, waarin grondstoffen van synthetische drugs werden bewaard. Een van de ketels stond in een paardenstal.

In het lab werd onder meer amfetamine en crystal meth geproduceerd. Ook is er een auto gevonden die zou zijn gebruikt om drugsafval te kunnen dumpen, schrijft de omroep.

Verdacht

Een van de verdachten is een 32-jarige man uit Heijningen. Hij is op het terrein van het drugslab aangehouden. De ander is een 58-jarige Tilburger. Hij zou in Rotterdam zijn opgepakt.

In het huis woont een familie met twee kinderen.