Politie vindt handgranaten in Amsterdam-Oost (UPDATE)

De politie heeft in Amsterdam-Oost een straat afgezet omdat er bij een woning explosieven waren gevonden. Dat gebeurde in de Christiaan de Wetstraat in de Transvaalbuurt. Sommige bewoners moesten enkele uren in hun woning blijven.

(Beeld Mizzle Media)

Een buurtbewoner had in de nabijheid van een woning twee explosieven aangetroffen. Rond 10.25 kregen agenten een melding om naar een woning aan de Christiaan de Wetstraat te gaan. Op straat vonden de politiemedewerkers twee mogelijke explosieven in de nabijheid van verschillende woningen. Vrijwel direct was het duidelijk dat het handgranaten waren. Daarop werd de omgeving ruim afgezet.

Meerdere specialistische eenheden zoals de Explosieven en Ontruimingsdienst Defensie (EODD), Teamleider Explosieven en Verkenning (TEV), Forensische Opsporing (FO) en de recherche zijn ter plaatse gegaan en hebben onderzoek verricht. Daarbij zijn verschillende getuigen gehoord en is er in de omgeving een buurtonderzoek verricht. De explosieven zijn in beslag genomen waarna ze elders gecontroleerd ter ontploffing zullen worden gebracht.

De recherche onderzoekt wie de granaten heeft achtergelaten.