Politie vindt veel meer drugslabs en -dumpingen

De politie heeft in 2023 meer drugslabs opgerold dan ooit tevoren. Vorig jaar werd 44 procent meer ontmanteld dan in 2022, wat neerkomt op in totaal 151 locaties. Ook het aantal drugsdumpingen is gestegen met bijna een kwart meer ten opzichte van een jaar eerder.

Versnijden

Uit cijfers van het ‘Nationaal overzicht drugslocaties 2023’ blijkt dat de meeste drugslabs werden ontdekt in Zuid-Holland (40) en Noord-Brabant (35). Dat in Zuid-Holland zo veel labs zijn gevonden, komt o.a. doordat de versnijding van cocaïne en heroïne zich concentreert in deze provincie. Deze drugs komen binnen via de Rotterdamse haven en worden daarna verder ‘verwerkt’.

Crystal meth

Van de 151 drugslabs die vorig jaar werden ontdekt, waren er 38 bedoeld voor het maken van amfetamine, 32 voor de productie van MDMA en 29 voor methamfetamine (crystal meth). Ook werden het afgelopen jaar 18 locaties ontmanteld waar grondstoffen voor de productie van MDMA en (meth)amfetamine werden geproduceerd.

Meer opslaglocaties

In 2023 kwam de politie ook meer opslaglocaties voor grondstoffen en apparatuur tegen. Met 120 opslaglocaties is dit een stijging van 40 procent ten opzichte van 2022 (86). De meeste opslaglocaties stonden in Noord-Brabant (39), Zuid-Holland (27) en Noord-Holland (19).

Drugsdumpingen

In 2023 werden 191 keer vaten en jerrycans met chemicaliën gedumpt, dat is een stijging van 23 procent ten opzichte van 2022. De meeste dumpplekken waren in Noord-Brabant (42), Zuid-Holland (33), Gelderland (31) en Limburg (30).

Willem Woelders, portefeuillehouder drugs bij de politie zegt daarover:

‘Deze stijging blijft wat achter met de stijging van het aantal ontdekte productielocaties. Dit is mogelijk te verklaren door het feit dat criminele organisaties het afval, net als voorgaande jaren, in grote partijen achterlaten op productielocaties of in loodsen. Daarnaast gebruikt men vermoedelijk alternatieve wijze van dumpen. Dumpingen in zogenaamde afvalputten, in oppervlaktewater of in het riool zijn de afgelopen jaren incidenteel aan het licht gekomen.’

Combi-labs

De politie ziet ook een stijging van het aantal combi-labs. Dat zijn locaties waar criminelen meerdere soorten drugs produceren. In 2023 werden 21 van dit soort locaties ontdekt, tegenover 9 in 2022. Zo werden er enkele combi-labs gevonden voor de productie van cocaïne met MDMA en/of methamfetamine.

‘Criminele organisaties zijn kennelijk in staat snel te schakelen tussen productie van verschillende soorten drugs, naargelang de vraag’, stelt Woelders. Hij wijt de stijging van het aantal gevonden drugslabs aan de toegenomen vraag naar drugs wereldwijd. Ook zijn er meer tips over drugslabs binnengekomen bij Meld Misdaad Anoniem.