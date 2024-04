‘Politie vindt voortvluchtige vrouw in koffer’

Connect on Linked in

Woensdag heeft de Amsterdamse politie in Amsterdam-West een vrouw gearresteerd nadat ze was gevonden in een koffer. De vrouw was volgens Het Parool sinds de vorige dag voortvluchtig nadat zij bij een poging haar aan te houden van een balkon was gesprongen en de benen had genomen.

Een dag later signaleerden agenten in burger de vrouw opnieuw. Ze was een woning in Amsterdam-West binnen gegaan. De politie sloot het pand hermetisch af, maar in de woning leek de vrouw niet meer aanwezig te zijn.

Eén van de agenten stootte tegen een koffer, waarna een gil te horen was.

De aangehouden vrouw moet nog 74 dagen hechtenis uitzitten.