Politie vindt wapenarsenaal in garageboxen regio Rijnmond

De politie heeft dinsdag bij verschillende invallen bijna 40 vuurwapens in beslag genomen. Ook zijn zakken vol munitie, ketamine en amfetamine, en ruim 100 jerrycans met chemicaliën voor synthetische drugs in beslag genomen. Er zijn vijf mannen tussen de 32 en 62 jaar aangehouden, zo meldt de politie vrijdag.

(Beeld: Media-TV)

Arrestatieteams vielen dinsdag rond het middaguur binnen in drie loodsen op een bedrijventerrein in Ridderkerk en woningen in Rotterdam, Zwijndrecht en Vlaardingen. Later die dag volgden nog zoekingen in twee garageboxen in Ridderkerk en een woning in Hendrik-Ido-Ambacht. In de garageboxen in Ridderkerk werden 36 vuurwapens gevonden. In totaal zijn er 39 vuurwapens gevonden, waaronder 20 automatische vuurwapens.

Jerrycans

In de loodsen en woningen werden zakken vol munitie, ketamine en amfetamine, en ruim 100 jerrycans met chemicaliën en grondstoffen voor de productie van synthetische drugs in beslag genomen. Ook zijn vijf auto’s en ruim 100 gegevensdragers, zoals laptops en telefoons in beslag genomen.

Vijf verdachten

Bij de invallen zijn vijf mannen aangehouden: een 32-jarige man uit Zwijndrecht, een 57-jarige man uit Vlaardingen, twee Rotterdammers van 36 en 61 en een 62-jarige man uit Hendrik-Ido-Ambacht. De mannen worden vrijdag voorgeleid aan de rechter-commissaris.

TCI

Het onderzoek startte ruim een half jaar geleden met een tip via het Team Criminele Inlichtingen (TCI) over de handel in vuurwapens. Tijdens dat onderzoek stuitte het onderzoeksteam op informatie dat dezelfde verdachten zich ook bezig zouden houden met drugsproductie en -handel.

De politie spreekt van een uitzonderlijke vondst. ‘Zoveel wapens in één onderzoek, dat zien we zelden. Zeker niet met wapens van dit kaliber’, aldus Brigit Nolden, sectorhoofd van de Dienst Regionale Recherche. ‘De hoeveelheid en type wapens bevestigen het vermoeden van grootschalige handel in vuurwapens door de verdachten.’