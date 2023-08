Politie vindt wapens in auto na achtervolging

Connect on Linked in

De politie heeft zondag in Schiedam na een achtervolging in een auto wapens en drugs gevonden. De bestuurder werd aangehouden.

Achtervolging

Agenten zetten zondagavond rond 20.00 de achtervolging op een auto in, omdat ze vermoedden dat de bestuurder onder invloed was. De achtervolging kwam tot een einde op het Burgemeester van der Lippad in Schiedam.

Vuurwapen

De 32-jarige bestuurder uit Leiden rende daar de auto uit, maar kon op de Parkweg worden aangehouden. In de achtergelaten auto werden daarna een vuurwapen, drie tasers, twee boksbeugels en drugs aangetroffen. Niet duidelijk is of het om verboden drugs gaat en om welke hoeveelheid. De zaken zijn in beslag genomen.