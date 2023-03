Politie: voortvluchtige Griekse heroïnehandelaar in Bleiswijk opgepakt

Connect on Linked in

De politie heeft vrijdagmiddag in een woning in Bleiswijk (bij Zoetermeer) een voortvluchtige Griek aangehouden. De 37-jarige man is verdachte in een grootschalig drugsonderzoek in Roemenië, waarbij zijn betrokkenheid bij de invoer van 1500 kilo heroïne wordt onderzocht.

Huisarrest

De man woonde eerder in Nederland en werd in 2021 overgeleverd aan Roemenië. Tijdens zijn huisarrest daar in afwachting van zijn proces ontvluchtte hij Roemenië weer en week uit naar Nederland.

Vorige week kreeg het FASTNL-team (gespecialiseerd in het opsporen van voortvluchtigen) vanuit Boekarest informatie dat de man zich in Nederland ophield en verzocht FASTNL van de Landelijke Eenheid de opsporing te doen.

DSI

In samenwerking met de Roemeense politie is de Griek in een woning in Bleiswijk opgespoord en aangehouden. Omdat de verdachte mogelijk vuurwapengevaarlijk is, heeft de Dienst Speciale Interventies (DSI) de arrestatie verricht.

De rechtbank in Amsterdam beslist binnenkort over zijn overlevering naar Roemenië.