Politie: vrouw (45) uit Apeldoorn kwam door misdrijf om het leven

Connect on Linked in

De politie heeft zondag de identiteit bekendgemaakt van een overleden vrouw die donderdag werd gevonden in Wenum-Wiesel, een dorp in de gemeente Apeldoorn. Het slachtoffer is een 45-jarige vrouw uit Apeldoorn. De recherche vermoedt dat de vrouw op een andere plek door een misdrijf om het leven is gebracht en op de vindplek, vlakbij Paleis Het Loo, is achtergelaten.

Foto gedeeld

Een getuige trof donderdagochtend rond 07.45 uur een overleden vrouw aan in de berm aan de Wieselseweg in Wenum-Wiesel. Omdat niet duidelijk was wie de vrouw was, deelde de politie vrijdag een foto van de overleden vrouw. Op basis daarvan kwamen veel tips binnen en kon haar identiteit worden vastgesteld.

Woningonderzoek

Een groot team van rechercheurs is bezig met het onderzoek. Eerder is er al onderzoek verricht in de woning van de overleden vrouw aan de Lange Graft in Apeldoorn. Over de uitkomsten hiervan wil de politie niets delen.

Tijdslijn

De politie is onder meer bezig met het maken van een tijdslijn, waarbij ook het checken van camerabeelden en het spreken van getuigen aan de orde zijn. De politie is nog op zoek naar mensen die de vrouw kennen en haar nog de afgelopen week hebben gesproken of contact met haar hebben gehad.