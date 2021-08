Politie wil kentekenfoto’s gebruiken bij ernstige misdrijven

Connect on Linked in

De politie wil dat foto’s, die zijn gemaakt met kentekencamera’s en waarop bestuurders of bijrijders herkenbaar te zien zijn, gebruikt moeten kunnen worden in opsporingsonderzoeken. Het gaat om 55 camera’s die onderdeel zijn van het Automatic Number Plate Recognition-systeem (ANPR).

Volgens Sjoerd Top, sectorhoofd van de dienst infrastructuur bij de Landelijke Eenheid, kan door het gebruik van foto’s van de ANPR-camera’s voorkomen worden dat andere privacygevoelige gegevens opgevraagd moeten worden. Tegen de NRC zegt hij: ‘Ik hoef dan niet van die duizenden onschuldige burgers de telecomgegevens op te vragen, omdat de foto gewoon laat zien wie er achter het stuur zat. De wetgever heeft allerlei waarborgen ingebouwd om de privacy zo min mogelijk te schenden, maar op sommige punten is het tegengestelde aan de gang.’

Top zou de foto’s alleen willen gebruiken bij de onderzoeken van ernstige misdrijven.

Stilgelegd

Begin augustus werd bekend dat de politie foto’s van kentekencamera’s heeft gebruikt in strafrechtelijke onderzoeken, zonder dat daarvoor een wettelijke basis was. Het gebruik van de ANPR-camera’s in het kader van opsporing en inlichtingen is twee maanden geleden stilgelegd. In afwachting van een onderzoek worden de foto’s voorlopig niet meer gebruikt voor strafrechtelijke doeleinden.