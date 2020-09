Politie wil tips over verdwenen Amsterdammer

Connect on Linked in

De Amsterdamse politie heeft in Opsporing Verzocht informatie naar buiten gebracht over het onderzoek naar de vermiste Rachid Zaoudi, die bijna zeven jaar geleden is verdwenen. Het vermoeden is dat zijn verdwijning te maken heeft met geldproblemen.

Financiële problemen

De toen 36-jarige Rachid Zaoudi is sinds op 5 december 2013 niet meer gezien. Zaoudi groeide op in Zwolle en verhuisde als jongvolwassene naar Amsterdam. Hij woonde aan het Olof Palmeplein in Amsterdam-Noord en verhuurde een deel van zijn woning aan een kennis. Volgens de politie kreeg de familie in de maanden voor zijn verdwijning aanwijzingen dat hij financiële problemen had. Mogelijk zijn die problemen aanleiding geweest voor zijn verdwijning.

Zaoudi runde van 2008 tot 2010 een tapasrestaurant aan de Bilderdijkstraat in Amsterdam-West. Nadat dat failliet ging probeerde hij geld te verdienen door samen met een klusjesman ruimtes klaar te maken voor wietplantages. De politie heeft ook aanwijzingen dat hij zich bezighield met het transport van hasj van Marokko naar Nederland.

Moeder

Op de dag van zijn verdwijning heeft Rachid Zaoudi nog contact gehad met zijn ernstig zieke moeder om haar te feliciteren met haar verjaardag. Daarbij heeft hij aangegeven dat hij haar twee dagen later zou bezoeken in het ziekenhuis. Hij is echter nooit komen opdagen. Zijn moeder is in 2014 overleden.

Er is een beloning van 15.000 euro uitgeloofd voor de tip die leidt tot oplossing van de zaak.