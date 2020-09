Politie: woningbemiddelaar voor criminelen opgepakt (VIDEO)

Connect on Linked in

Dinsdag heeft de politie op negen verschillende locaties in Amsterdam, Diemen en Almere invallen verricht. De hoofdverdachte is een vrouw. Zij zou volgens de politie met vals opgemaakte werkgeversverklaringen en loonstroken cliënten aan een huur- of koopwoning hebben geholpen. Op social media en op een website maakte ze reclame voor haar makelaarsactiviteiten.

Volgens Het Parool is de vrouw de 27-jarige Ophilia R.. Ook een 34-jarige man en een 37-jarige man zijn aangehouden. Twee personen worden verdacht van valsheid in geschrifte en witwassen. De derde op verdenking van het bezit van drugs, een vuurwapen en witwassen. Na de aanhoudingen heeft de politie samen met de FIOD woningen van onder andere de verdachten doorzocht.

In de woningen waren diverse mensen aanwezig die niet op de adressen stonden ingeschreven. Onder hen waren drie illegaal in Nederland verblijvende personen met Colombiaanse nationaliteit. Ze zijn overgedragen aan de vreemdelingenpolitie.

Er is administratie in beslag genomen, en ook drugs, een aanzienlijke hoeveelheid contant geld, luxe goederen en een alarmpistool. Dit alarmpistool was dusdanig aangepast dat het als vuurwapen gebruikt kan worden. Zodra het onderzoek is afgerond, zal de officier van justitie een afdoeningsbeslissing nemen.

Het strafrechtelijk onderzoek maakt onderdeel uit van een integrale aanpak van wat de politie noemt ‘ondermijnende criminaliteit’ in de Amsterdamse regio.