Politie: zeer groot cocaïnenetwerk opgerold

Connect on Linked in

Rechercheurs van de districtsrecherche IJsselland hebben de afgelopen maanden in samenwerking met diverse overheidspartners in binnen- en buitenland in vijf maanden tijd 21 verdachten gearresteerd op verdenking van grootschalige smokkel van cocaïne in containers met fruit en teakhout. Er is bij verschillende vangsten in de het onderzoek 1,2 ton cocaïne in beslag genomen, op verschillende plaatsen.

Stockholm

Het onderzoek is begonnen nadat in november 2021 politie en douane een lading drugs vonden in een vrachtwagen bij een transportbedrijf in Rijssen. De lading was bestemd voor transport naar Stockholm. In de vrachtwagen lag meer meer dan 300 kilo hasj en 20 kilo cocaïne. Daarna werden gaandeweg het internationale onderzoek veel meer partijen drugs in beslag genomen, en ook vuurwapens. Er is samengewerkt met België, Ierland, Zweden, Denemarken en Aruba.

Eerdere onderscheppingen

Naast de 1.200 kilo die in beslag zijn genomen rekent de politie ook eerdere onderscheppingen in Europese havens toe aan de verdachten. Hierbij werd ongeveer 2.800 kilo harddrugs aangetroffen en in beslag genomen.

Er is beslag gelegd op vermogen: auto’s en voor tienduizenden euro’s aan cryptovaluta en contant geld, en verder op voorwerpen met een hoge waarde zoals sieraden/ horloges.

Er is ook financieel onderzoek gedaan. Dat onderzoek richt zich enerzijds op het in beslag nemen van vermogen maar levert ook weer aanvullende onderzoeksinformatie op. Daardoor worden netwerken zichtbaar en het helpt in het reconstrueren van de eerdere activiteiten van een vermoedelijk criminele organisatie. De politie schat dat de criminele organisatie in één jaar vermoedelijk honderden miljoenen euro’s aan de handel in drugs heeft verdiend.

Het Gooi

De verdachten zijn twee vrouwen en 19 mannen in de leeftijd variërend van 23 tot 59 jaar. De aanhoudingen vonden met name plaats in het Gooi, maar ook op andere plaatsen. De invallen in Nederland waren in bedrijfspanden een woningen in Blaricum, Ede, Bussum, Leiderdorp, Oss, Den Haag, Weesp, Leiden, Huizen, Almere, Naarden, Blaricum. In het buitenland waren doorzoekingen in Zweden, Denemarken, Ierland en Aruba.