Politie zegt niets over gevonden wapens in Zwolle

De politie brengt niet naar buiten hoeveel en wat voor wapens en munitie er afgelopen week gevonden zijn in een stuk bos in de gemeente Zwolle. Vrijdag is de zoekactie afgerond nadat er sinds dinsdag werd gezocht en onderzoek gedaan. Het bosperceel bleef tot vrijdag bewaakt door agenten in kogelwerende kleding.

De politie zegt dat in het onderzoek zijn verschillende specialisten ingezet. Vanwege gevaarzetting en een kans op explosies gingen ook medewerkers van de EOD van Defensie ter plaatse aan het werk.

De gevonden wapens worden op dit moment onderzocht. De politie doet ook onderzoek naar de herkomst en eigenaar of eigenaren van de wapens. Dat onderzoek is waarschijnlijk de reden dat er niets over de gevonden wapens wordt meegedeeld.