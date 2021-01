Politie zoekt daders Amsterdamse mishandeling (VIDEO)

Connect on Linked in

De politie zei in Opsporing Verzocht op zoek te zijn naar twee mannen die in de nacht van zaterdag 19 op zondag 20 september 2020 in Amsterdam op straat met zijn tweeën een man klappen gaven nadat die commentaar had op het rijgedrag van één van hen. Het slachtoffer was een 30-jarige man die diverse breuken in zijn gezicht opliep. Er zijn verschillende mensen getuige geweest.

Rijgedrag

Het slachtoffer liep met zijn vriendin over de Prins Hendrikkade toen ze volgens hem bijna door een Mercedes werden aangereden. Hij maakte hij een armgebaar en riep hij iets over het rijgedrag van de bestuurder.

Toen stopte de auto en de voetganger sprak de bestuurder aan, waarna de situatie escaleerde. Twee mannen stapten uit en begonnen direct te slaan en te schoppen. Toen de vriendin van het slachtoffer probeerde ertussen te komen, werd zij volgens de politie hardhandig naar de grond gewerkt en raakte gewond.

Taxi

Nadat het slachtoffer roerloos op straat bleef liggen gingen de twee daders er in de Mercedes vandoor over de Kromme Waal. Die auto had volgens getuigen blauwe kentekenplaten en wordt dus mogelijk als taxi gebruikt. Mogelijk komen de daders niet uit Amsterdam.

De politie zoekt naast de twee mannen ook een vrouw met lang, krullend haar. Zij was getuige en stapte bij de twee daders in de auto.