Politie zoekt bestuurder bestelwagen in onderzoek explosie (VIDEO)

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

De politie in Rotterdam heeft beelden vrijgegeven van de explosie in Rotterdam-Zuid die aan drie mensen het leven kostte. De recherche wil graag spreken met de inzittende(n) van een bestelwagen die vlak voor de grote ontploffing onder het wooncomplex de Schammenkamp in Rotterdam-Zuid passeerde.

Bij de ontploffing op maandagavond 29 januari kwamen drie mensen om het leven.

De politie denkt dat een bedrijfsruimte in het gebouw als drugslab werd gebruikt. Een 34-jarige Rotterdammer zit vast in het onderzoek. Hij heeft mogelijk gewerkt in het drugslab.