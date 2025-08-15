Politie zoekt bestuurder witte Tesla in onderzoek naar explosies in Gouda

Ontploffingen De politie kreeg in de nacht van zaterdag 9 op zondag 10 augustus omstreeks 03.00 de melding dat bij een woning aan de Karnemelksloot een explosie had plaatsgevonden. Door de explosie raakte de woning beschadigd.

Rond 03.15 ontving de politie de melding van een explosie bij een woning aan de Poldermeesterslag. Ook hier liep de woning schade op.

Getuigenoproep

De politie doet onderzoek naar beide explosies en roept getuigen op om zich te melden. De politie zegt in het bijzonder op zoek te zijn naar de bestuurder van een witte Tesla. Deze reed die nacht even voor 03.00 op de Karnemelksloot, richting de Joubertstraat. De politie zegt graag in contact te komen met deze bestuurder omdat hij voor het onderzoek een belangrijke getuige is.