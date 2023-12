Politie zoekt daders ontvoering Beverwijk (VIDEO)

Connect on Linked in

Op 11 november blijkt een 42-jarige ondernemer uit Beverwijk te zijn ontvoerd en gegijzeld door drie onbekenden. Dat maakte de politie bekend in Opsporing Verzocht. De man werd op die zaterdag vanaf ongeveer 18.45 vastgehouden in een woning in Egmond aan Zee.

Delft

Bijna zes uur later namen drie mannen hem tegen zijn wil mee naar Delft.

Ze reden in de auto van het slachtoffer zelf, een witte Mercedes EQS 450, die ze parkeerden op een parkeerterrein nabij de Kelderpolderweg in Delft. Vervolgens liepen de mannen de ondernemer richting een flatgebouw in de buurt liepen. De politie zegt dat de man daar wist te ontkomen.

Afspraak met ‘klant’

Het slachtoffer heeft een bedrijf dat zalen verhuurt. Hij had in Egmond aan Zee een afspraak met een mogelijke klant, een zekere Yasmine. Ze zei een zaal te willen huren voor een bruiloft. In de Julianastraat duwde een man hem richting de keuken. Daar stond een andere man, met een automatisch geweer. Het slachtoffer moest zijn zakken leegmaken, zijn horloge afstaan en op de grond gaan liggen. De daders bonden vervolgens zijn armen en benen vast en deden de man een zak over het hoofd, aldus de recherche.

500.000 euro

Aanvankelijk riepen de daders dat ze 500.000 euro wilden. Het slachtoffer zei dat hij mogelijk wel aan wat contant geld kon komen, maar dat ze hem dan naar zijn woning zouden moeten brengen.

Na een aantal uren werd de man verteld dat “iemand” hem wilde spreken en dat hij daarheen werd gebracht.

Rond 01.00 brachten de daders hem naar Delft. Een zak die over het hoofd van de gijzelaar was getrokken werd er daar vanaf gehaald. Op de Poptahof Noord sloeg hij een van de daders en rende weg.

De politie heeft videobeelden van de daders naar buiten gebracht.