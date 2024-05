Politie zoekt donker geklede schutter na woningbeschieting Oss

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Een woning aan de Karel de Stoutestraat in Oss is vrijdagavond iets voor 21.00 onder vuur genomen. Er werden meerdere schoten gelost op een raam. Niemand raakte gewond. De politie is op zoek naar een donker geklede schutter.

In het raam van de getroffen woning zijn twee kogelgaten te zien. De politie is een onderzoek naar de beschieting gestart. Daarbij zijn sporen veiliggesteld in de omgeving van de woning en is buurtonderzoek verricht.

Camerabeelden

De politie meldt dat op camerabeelden is te zien dat een in het donker geklede man om 20.55 op de Karel de Stoutestraat meerdere schoten lost op de woning. De man loopt vervolgens in de richting van de Isabella van Portugalstraat.

Bewoners aanwezig

Volgens de politie waren er mensen in de woning aanwezig tijdens de beschieting. ‘Er raakte niemand gewond bij dit schietincident, maar dit had zeker anders kunnen aflopen voor de aanwezige mensen in de woning.’

Over een motief voor de beschieting is nog niets bekend.