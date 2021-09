Politie zoekt drie tieners voor gewapende straatoverval in Bijlmer

Connect on Linked in

Op de Kuilsenhofweg in Amsterdam-Zuidoost is zondagavond een man onder bedreiging van vuurwapens en een mes beroofd van onder meer zijn auto. De zwarte Opel Astra werd even later aangetroffen in de omgeving. De drie verdachten tussen de 15 en 17 jaar zijn spoorloos.

Het slachtoffer parkeerde zijn auto rond 21.00 op de Kolfschotenstraat en liep via de onderdoorgang naar de Kuilsenhofweg. Vlak na de onderdoorgang werd hij van achteren door drie verdachten bedreigd met een vuurwapens en een mes. Het drietal dwong de man om mee te lopen naar een boxgang in de buurt. Daar werd hij beroofd van zijn bezittingen, waaronder een autosleutel.

Na de beroving gingen de verdachten er vandoor in de zwarte Opel Astra uit 2017 van het slachtoffer. Die werd even later teruggevonden op Kelbergen in de omgeving van de plaats delict.

Signalementen

De politie is op zoek naar drie lichtgetinte jongens tussen de 15 en de 17 jaar. Eén van hen heeft een slank postuur, was volledig in het zwart gekleed en droeg een capuchon. De ander heeft ook een slank postuur. Hij is ongeveer 1.60 meter en droeg een rood/zwarte jas, een zwarte capuchon en een blauw wegwerpmondkapje.

De derde verdachte had een normaal postuur en was ongeveer 1.80 meter. Hij droeg een zwarte jas met grijze vlekken, had een zwarte muts met capuchon op en had kort rastahaar.