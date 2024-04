Politie zoekt eigenaren van 200 sieraden en horloges na inbrakenreeks

Connect on Linked in

In een woning in Utrecht is op 3 april een 58-jarige Utrechtenaar gearresteerd die wordt verdacht van een reeks inbraken. De politie nam bijna 200 sieraden en horloges in beslag genomen en zoekt hiervan de eigenaren.

Zeeland

De man werd door de Zeeuwse politie gezocht voor een aantal woninginbraken gepleegd in Goes op 17 februari van dit jaar. De recherche verdenkt de Utrechtenaar van meerdere inbraken in Zeeland waaronder ook inbraken gepleegd in 2023 in Biervliet en Serooskerke (gemeente Veere).

Andere plaatsen

Uit het onderzoek kwam naar voren dat de verdachte mogelijk ook op andere plekken in Nederland woninginbraken heeft gepleegd. Dit in de periode van januari 2023 tot en met maart 2024. In de woning van de man in Utrecht werden bijna 200 sieraden en horloges in beslag genomen. Daarom is de politie op zoek naar de eigenaren hiervan.

Half juni toont de politie de sieraden in enkele opsporingsprogramma’s. Maar nu zijn de spullen, die per stuk op de foto zijn gezet, al te bekijken in een opsporingsbericht op de website van de politie.