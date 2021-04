Politie zoekt getuigen beschieting Rotterdams bedrijfspand

Print This Post

De politie zegt op zoek te zijn naar getuigen van de beschieting van een bedrijfspand aan de Bornissestraat in Rotterdam, afgelopen dinsdag. Er raakte niemand gewond.

Een medewerker van het pand trof rond 10.00 meerdere kogelgaten aan in het gebouw op industrieterrein Spaanse Polder. Niemand was aan het werk in het bedrijfspand toen er werd geschoten. Op straat lagen kogelhulzen.

De politie is bezig met een onderzoek naar het motief en de verdachte(n). Het bedrijfspand is op last van de gemeente voor een maand gesloten.