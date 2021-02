Politie zoekt getuigen na fatale steekpartij in Rijswijk

Connect on Linked in

Een 26-jarige Hagenaar, die donderdagmiddag rond 13.00 op het Julialaantje in Rijswijk werd neergestoken, is aan zijn verwondingen overleden. Een Team Grootschalige Opsporing (TGO) is bezig om te achterhalen wie er verantwoordelijk is voor de steekpartij. De politie zoekt getuigen.

Signalement

Het slachtoffer werd gewond aangetroffen door een getuige. Hij bleek in zijn rug te zijn gestoken. De man is in kritieke toestand per ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. Volgens het slachtoffer was degene die hem heeft neergestoken een man tussen de 1,75 en 1,80 meter lang, had hij een donker getinte huidskleur en droeg hij donkere kleding en mogelijk donkere mond- en hoofdbedekking.

Donderdag liet de politie weten dat er een 21-jarige verdachte was opgepakt en dat zijn rol werd onderzocht.

Getuigen

De politie zegt dat het meerdere mensen rondom het slachtoffer zag staan om mogelijk hulp aan te bieden en wil graag met hen in contact komen. Er zijn ook passanten geweest die gewacht hebben totdat de hulpdiensten aankwamen en daarna weggelopen zijn, waarschijnlijk omdat ze op dat moment niets meer konden betekenen. Met al deze mensen zegt de politie graag in contact te komen.