Politie zoekt getuigen na vier drugsdumpingen in Voorthuizen

De politie doet onderzoek naar een viertal dumpingen van drugsafval die kort na elkaar plaatsvonden in Voorthuizen. Het gaat om twee dumpingen in januari en twee in februari in de Gelderse plaats. De politie zegt op zoek te zijn naar getuigen die iets verdachts gezien of gehoord hebben wat hiermee te maken kan hebben.

(Foto uit archief)

De districtsrecherche van Gelderland-Midden is bezig met het onderzoek naar de vier dumpingen. De eerste melding op de Garderbroekerweg bij het Aanschotergat, was op 11 januari. Vier dagen later werd aan de Brugveenseweg een tweede dumping gevonden. Op 18 februari kwam een derde melding van lege drugsvaten binnen, ditmaal aan de Overhorsterweg. De laatste dumping was ter hoogte van de Gerard Doustraat op 19 februari. Daarbij werden ’s ochtends zo’n 20 vaten ontdekt.

In alle gevallen gaat het om chemisch afval, waarbij ook de grond vervuild werd. Het gaat vermoedelijk om afval van de productie van synthetische drugs. De dumpingen vonden waarschijnlijk in de nacht voorafgaand aan de ontdekking plaats. Onderzocht wordt of er een link is tussen deze drugsdumpingen.

In juni 2019 werd in een loods aan de Garderbroekerweg in Voorthuizen een recordhoeveelheid drugsafval gevonden. In totaal ging het om bijna 45.000 liter aan afval van synthetische drugs.