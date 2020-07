Politie zoekt getuigen schietpartij Diemen-Zuid

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Bij een schietpartij in het Bergwijkpark in Diemen is zaterdagnacht een man gewond geraakt. Dat heeft de politie maandagmiddag bekendgemaakt.

De schietpartij vond rond 02.00 ’s nachts plaats. Volgens informatie van de politie zijn van dit schietincident meerdere getuigen. De politie is op zoek naar deze getuigen. Over het slachtoffer en motief is verder niets naar buiten gebracht.