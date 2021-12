Politie zoekt getuigen van schietpartij in Brabantse woonwijk

Connect on Linked in

De politie zoekt getuigen van een schietpartij aan de Tullenstraat in Oudheusden (bij Den Bosch) op donderdagavond. Naast een aantal kogelinslagen in een auto raakte er niemand gewond bij de schietpartij in een woonwijk.

Rond 18.00 hoorden buurtbewoners meerdere knallen. Hoewel eerst nog werd gedacht aan vuurwerk, werden even later in een auto kogelinslagen aangetroffen. Volgens de politie is uit camerabeelden en uit verklaringen vast komen te staan dat een ‘lang persoon in het donker gekleed, vermoedelijk een man’ verantwoordelijk is voor de beschieting. Na de schietpartij sloeg hij op de vlucht.

De politie doet onderzoek naar de toedracht en is op zoek naar getuigen van het schietincident.