Politie zoekt informanten voor aanpak cybercrime

De politie heeft een tekort aan informanten, als het gaat om de aanpak van cybercrime. Ze sluit hierom samenwerking met verdachten van cybercriminaliteit niet uit, om tot een betere informatiepositie te kunnen komen.

Informant

Omdat cybercriminelen vaak alleen opereren, is het voor de politie moeilijk hen op te sporen. De politie wil daarom actiever op zoek naar informanten die mee kunnen helpen met het pakken van digitale misdadigers. Dat laat ze dinsdag in een bericht weten.

Poppetjes

‘Bij klassieke criminele samenwerkingsverbanden zijn veel meer poppetjes betrokken en dus ook veel meer mensen die op de hoogte zijn en er mogelijk met de politie over willen praten’, vertelt Mark, runner bij een Team Criminele Inlichtingen (TCI). Bij cybercriminaliteit is dat volgens hem lastiger: ‘Het is een behoorlijke uitdaging om cybercriminelen op te sporen, daarom proberen we meer informanten op dit gebied te vinden.’

Anoniem

Maar mensen met inlichtingen over cybercriminaliteit melden zich nog te weinig bij de politie. ‘We proberen hen dus actief binnen te halen’, aldus Mark. ‘Soms hebben de cybercrime-teams verdachten binnen zitten, die ook interessant voor ons kunnen zijn. Of er zijn getuigen die alleen anoniem informatie willen delen.’

De politie is hiervoor ook actief op internetfora en op het dark web, waar zij potentieel interessante informanten benadert.

Hacken

Mark (een gefingeerde naam, CS) onderhoudt uitsluitend contacten met informanten op gebied van cybercrime. ‘In principe concentreren we ons op alle vormen van cybercrime, zolang die maar vallen onder de noemer zware criminaliteit en de melder belang heeft bij afscherming van diens identiteit. Dat gaat van WhatsApp-fraude en DDoS-aanvallen tot ransomware en hacken’, zegt Mark. ‘We worden steeds meer geconfronteerd met cybercrime. Voor de opsporing is het belangrijk dat we die ontwikkeling ook kunnen duiden door informatie in te winnen.’