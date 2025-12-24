 Meteen naar de content
24 december 2025

Politie zoekt naar bezoeker appartement dodelijke schietpartij

De politie heeft in Opsporing Verzocht beeld naar buiten gebracht van een man die tijdens de dodelijke schietpartij aan de Huniadijk in Rotterdam-IJsselmonde in de woning is geweest. De 59-jarige Carlos werd daar op 17 november rond 09.30 dood aangetroffen in zijn woning.

Op 4 december is in Frankrijk een 25-jarige man uit Amsterdam aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de dodelijke schietpartij.

De politie zegt er sterk rekening mee te houden dat er meer mensen betrokken waren of in elk geval iets weten over het voorval in Rotterdam.

De nu gezochte man ging volgens de politie rond de tijd van de schietpartij naar binnen in het appartementengebouw. Hij moet volgens de politie ‘meer weten’ over de schietpartij en is waarschijnlijk verdachte.

