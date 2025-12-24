Politie zoekt naar bezoeker appartement dodelijke schietpartij

Plus Screenshot

Op 4 december is in Frankrijk een 25-jarige man uit Amsterdam aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de dodelijke schietpartij.

De politie zegt er sterk rekening mee te houden dat er meer mensen betrokken waren of in elk geval iets weten over het voorval in Rotterdam.

De nu gezochte man ging volgens de politie rond de tijd van de schietpartij naar binnen in het appartementengebouw. Hij moet volgens de politie ‘meer weten’ over de schietpartij en is waarschijnlijk verdachte.