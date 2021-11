Politie zoekt nog getuige moord Knut Rietveld

Connect on Linked in

De politie in Capelle aan de IJssel is op zoek naar een getuige in verband met de moord op Knut Rietveld, in Capelle aan de IJssel, in mei van dit jaar.

Foto: de in mei om het leven gebrachte Knut Rietveld.

Ontdekt

De vermoorde Knut Rietveld (55) wordt op 28 mei door een ongeruste buurvrouw ontdekt, als zij door zijn raam een lichaam ziet liggen. De politie stelt vast dat het om haar buurman gaat.

Camerabeelden

De politie is sindsdien op zoek geweest naar alle mensen die in de uren voor en na Knuts dood in de buurt waren. Dit gebeurde onder meer na bestudering van beschikbare camerabeelden. Op donderdag 27 mei wordt Knut zelf nog gefilmd, als hij geld pint bij een kassa van de MCD-supermarkt om de hoek, aan het Maria Daneelserf.

Man

De politie heeft alle getuigen tot zover kunnen spreken, op eentje na. Deze is op donderdagochtend 27 mei om 9.23 uur gefilmd, voor het huis van Rietveld bij de Vuurdans. Het gaat om een man in een spijkerbroek en op sportschoenen, die een Nike sporttas met zich meedraagt. Dat meldt RTV Rijnmond deze week.

Herkenbaar

De politie heeft deze week geblurde beelden van de man getoond op RTV Rijnmond. Ze vraagt de man zich te melden. Als hij dat niet doet, zal hij in een volgende uitzending herkenbaar worden getoond.

De politie is ook nog benieuwd naar de naam die Rietveld gebruikte op homo-datingsites. Dit zou volgens haar een doorbraak in het onderzoek kunnen opleveren.