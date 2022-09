Politie zoekt nog twee verdachten van schieten bij ripdeal (VIDEO)

Connect on Linked in

De politie heeft in Opsporing Verzocht beelden vrijgegeven van een ripdeal in Capelle an den IJssel op 25 juli van dit jaar. De beelden tonen vier mannen die bij elkaar komen voor een overdracht van geld. Twee mannen beroven de andere twee van een geldbedrag. Vervolgens komt het over en weer tot een schietpartij. Het gebeurde op een industrieterrein op de Poolvosweg in Capelle.

De politie heeft de twee slachtoffers van de beroving aangehouden. Dat zijn een 19-jarige man uit Vlaardingen en een 18-jarige man uit Almere. Naar de twee mannen die er met het geld vandoor gingen wordt nog gezocht.