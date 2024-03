Politie zoekt slachtoffer en verdachten schietpartij Amsterdam-West

Print This Post

Aan de Tijl Uilenspiegelstraat in Amsterdam-West heeft woensdagavond een schietpartij plaatsgevonden, waarbij vermoedelijk een gewonde is gevallen. De politie heeft in een persbericht signalementen van het slachtoffer en twee verdachten verspreid.

Drie mannen

Rond 18.10 kreeg de politie meerdere meldingen van een schietpartij in de Tijl Uilenspiegelstraat. Op de locatie troffen agenten echter niemand aan: geen verdachten, maar ook geen gewonden. Getuigen vertelden dat ze – na harde knallen te hebben gehoord – op straat zagen dat twee mannen ruzie hadden met een derde man. Eén van de twee verdachten droeg een vuurwapen en daar zou mogelijk mee geschoten zijn, aldus getuigen. Het slachtoffer liep vermoedelijk verwondingen op bij de schietpartij.

Signalementen

Wie het slachtoffer en de verdachten in deze zaak zijn, blijft volgens de politie vooralsnog onduidelijk. In de hoop hun identiteiten te achterhalen, deelt de politie signalementen. ‘Mocht het slachtoffer inderdaad gewond zijn geraakt, dan is de eerste prioriteit dat hij de noodzakelijke zorg krijgt indien dat nog niet gebeurd is’, meldt de politie.

Het slachtoffer is een man rond de 50 jaar van 1.80 meter lang met een lichte huidskleur, grijs haar en een witte baard. Hij had een tas bij zich.

De eerste verdachte is een man van 15 à 25 jaar oud van 1.75 meter lang met een lichtgetinte huidskleur. Hij heeft kort zwart haar en droeg een lichtbruin petje, lichtbruine jas en donkere broek.

De tweede verdachte is een man van 15 à 25 jaar oud van 1.75 meter lang met een lichtgetinte huidskleur. Hij heeft kort zwart haar en was donker gekleed.

De recherche meldt op zoek te zijn naar camera- en dashcambeelden van de verdachten en het slachtoffer.